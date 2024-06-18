يورو 2024.. البرتغال ينتزع فوزاً صعباً من التشيك

شفق نيوز/ حقق منتخب البرتغال لكرة القدم، فوزًا قاتلاً على نظيره التشيكي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وسط سيطرة كاملة من لاعبي البرتغال على مجريات اللعب، بينما تراجعت خطوط التشيك إلى وسط ملعبهم.

وفي شوط المباراة الثاني، وعكس مجريات اللعب سجل لوكاس بروفود الهدف الأول لمنتخب التشيك في الدقيقة 62، من تسديدة قوية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك منتخب البرتغال.

وعادل منتخب البرتغال النتيجة سريعًا في الدقيقة 69، عن طريق روبن هرناك بالخطأ في مرماه بعد رأسية قوية من الظهير الأيسر نونو مينديش، لترتطم بأقدام مدافع التشيك وتسكن الشباك.

وأحرز ديوغو جوتا الهدف الثاني لمنتخب البرتغال بعد متابعة رائعة لرأسية رونالدو التي ارتطمت بالقائم، ليحولها مهاجم ليفربول إلى شباك التشيك، قبل أن يلغي حكم المباراة الهدف بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وذلك في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة، سجل البديل كونسيساو هدفًا قاتلاً لمنتخب البرتغال، بعد متابعة جيدة لكرة عرضية، حولها اللاعب إلى شباك التشيك.

وبتلك النتيجة، حصد منتخب البرتغال 3 نقاط ليحتل المركز الثاني، بينما احتل منتخب تركيا المركز الأول بعد الفوز على نظيره جورجيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.