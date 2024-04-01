يوتيوبر يهاجم فينيسيوس: "كاذب" ويلعب دور الضحية

شفق نيوز/ هاجم اليوتيوبر دالاس ريفيو، النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، واصفاً إياه بالكاذب والمنافق والاستفزازي.

وقال دالاس ريفيو ، إن تصرف فينيسيوس "بدا حركة مبالغًا فيها نتيجة لعب دور الضحية في إسبانيا".

وأضاف ريفيو: "كنت صديقًا لفينيسيوس، لكنه أصبح ضحية ومستفزًّا".

وكتب على حسابه في منصة "X": "صرخات فينيسيوس جونيور المثير للشفقة، رجل استفزازي، كاذب، منافق، كاذب ويلعب دور الضحية".

وتابع: "يقضي وقته في التذمر من "العنصرية"، والآن تعمل "Netflix" على إنتاج فيلم وثائقي عنها، تعالوا وانظروا قناعه".

وأوضح: "علينا أن نشعر بالأسف عليه؛ لأن هناك أشخاصا يهينونه في ملاعب كرة القدم، مثل جميع اللاعبين".

وأشار اليوتيوبر إلى أن إسبانيا ليست دولة عنصرية، وقال: "إنه يحرِّض الجميع على مهاجمة إسبانيا، إنه يكسب ملايين وملايين كل عام مقابل ركل الكرة، وفوق ذلك من المفترض أن نشعر بالأسف عليه؛ لأن هناك أشخاصا يهينونه في ملعب كرة القدم مثل جميع اللاعبين".

وواصل: "إنه لاعب غير محترم، وغير رياضي، وضحية بمستويات مثيرة للشفقة، وفوق كل ذلك فهو يكرس نفسه للسخرية".

وبكى فينيسيوس بحرقة خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الإسبانية مدريد، قبل مباراة منتخب بلاده الودية البرازيل ضد إسبانيا.

وبسؤاله أكثر من مرة عن المواقف العنصرية التي يتعرض لها في الملاعب، لم يحتمل فينيسيوس الموقف وانهمرت دموعه.

وقال مهاجم ريال مدريد إنه يريد أن يلعب كرة القدم فقط، وأبدى استياءه من عدم فرض عقوبات رادعة على المشجعين العنصريين.

وقال النجم البرازيلي: "إن عدم وجود عقوبة هو ما يحبطني أكثر، كل هؤلاء الناس يغادرون الملاعب دون أن ينالوا أي عقوبات وكأنهم لم يفعلوا شيئا".