أيوب أوديشو يقود فريق زاخو خلفاً للقطري وسام رزق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت إدارة نادي زاخو الرياضي، يوم الخميس، عن اتفاقها مع المدرب أيوب أوديشو لقيادة فريقها الكروي خلفاً للمدرب القطري وسام رزق.

وقال عضو إدارة النادي ومدير الفريق، طه زاخولي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة اتفقت بشكل رسمي مع المدرب أيوب أوديشو لقيادة فريقها الكروي لما تبقى من مبارياته في دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم الحالي".

‏وأوضح أن كل الإجراءات سيتم حسمها مع المدرب الجديد اليوم وسيقود الفريق بشكل رسمي بعد عودته من الكويت عقب خوضه مباراته الأخيرة أمام القادسية الكويتي في بطول دوري أبطال الخليج للأندية.

وبين أن الإدارة اتفقت أيضاً مع المدرب أسامة علي مساعداً للمدرب أيوب أوديشو في قيادة الفريق.

وكان المدير الفني القطري وسام رزق، قد غادر زاخو بعد خسارته الأخيرة بنتيجة 2-4 أمام الزوراء.

وثمن زاخو جهود المدرب القطري وسام رزق في قيادة الفريق خلال الجولات السابقة.

‏ويحتل فريق زاخو بعد انتهاء الجولة 17 من دوري نجوم المركز الثامن برصيد 27 نقطة.