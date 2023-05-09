يواجه كولومبيا ودياً.. المنتخب العراقي يعسكر في "خيريز" الإسبانية منتصف حزيران المقبل

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، موعد ومكان اقامة المعسكر التدريبي للمنتخب العراقي في اسبانيا.

وقال الناطق الاعلامي لاتحاد الكرة أحمد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد وبالاتفاق مع مدرب المنتخب خيسوس كاساس تم تحديد المدة من 11-21 من حزيران المقبل موعداً لمعسكر منتخب العراق في اسبانيا".

وأضاف الموسوي أنه "تم تحديد مدينة "خيريز" الإسبانية لمكان احتضان المعسكر التدريبي لمنتخبنا الوطني وتم الاتفاق مع القائمين هناك لتهيئة ملاعب التمرين واماكن الاقامة للمنتخب".

وبين الموسوي ان "المنتخب العراقي سيواجه منتخب كولومبيا وديا في اسبانيا يوم 17 من حزيران، مبينا ان "الاتحاد فاتح عدد من المنتخبات بغية اجراء لقاء ودي آخر".

وهذا المعسكر هو الثالث للمنتخب العراقي في اسبانيا ، اذ سبق وان دخل معسكره الاول في اسبانيا عام 2021 استعدادا لتصفيات كأس العالم في قطر 2022 ، والمعسكر الثاني قبل انطلاق نهائيات المونديال ذاته في تشرين الثاني من العام الماضي.