ينقلها الاتحاد الدولي مباشرة.. الفلوجة تحتضن بطولة أندية العراق المفتوحة بكرة السلة

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الاثنين، اقامة بطولة اندية العراق المفتوحة 3x3 بكرة السلة في مدينة الفلوجة.

وقال حسين العميدي رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قرر اقامة البطولة في فلوجة الصمود يوم غد الثلاثاء بمشاركة 12 فريقا". واضاف ان "الهدف من اقامة البطولة لأول مرة في الفلوجة هو نشر اللعبة في انحاء العراق".

واوضح "اننا بلغنا الاتحاد الدولي باقامة البطولة في الفلوجة، وارسل لنا كتابا بارك هذه الخطوة وقرر لاول مرة نقل المباراة مباشرة على موقع الاتحاد الدولي دعماً منه للعراق ليشاهد العالم ان العراق واحد لا يتجزأ".

واكد العميدي ان "الاتحاد العراقي قدم بدوره شكره وتقديره للاتحاد الدولي على هذه المبادرة بالنقل المباشر حيث سيكون كورنيش الصناعة في الفلوجة مسرحاً لمباريات بطولة 3x3".