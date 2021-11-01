ينطلق في 12 تشرين الثاني.. دوري الدرجة الثانية بمجموعتين تضم 17 فريقا

شفق نيوز/ أجرت لجنةُ المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، اليوم الإثنين، قرعةَ دوري الدرجة الثانية لأندية بغداد للموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ في مقر الاتحاد، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الأندية، وسينطلقُ الدوري في الثاني عشر من الشهر الحالي.

وتم تقسيم الفرق المشاركة في الدوري، البالغ عددها ١٧ فريقاً، على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى (٩) أندية، وهي: الزعفرانية وحيفا والتاجي والنجدة وشباب العدل والجيش والشعلة والاتصالات والمصافي، فيما ضمت المجموعة الثانية، التي تألفت من ٨ أندية، العدالة والخطوط والمحمودية والكاظمية والجامعة والمهندسين والطليعة والسكك.

وسيقامُ الدوري بنظام اللعب لمرحلتين تتأهل من كل مجموعة ثلاثة فرق للدوري التأهيلي لمنطقة بغداد، على أن تخوض بعدها الفرق الستة المتأهلة عن المجموعتين مبارياتها ليتأهل فريقان للأدوار النهائية،

وكذلك ستهبط ثلاثةُ فرق من المجموعتين الى الدرجة الثالثة، وهم أصحاب المركز الأخير والخاسر من المباراة الفاصلة بين أصحاب المركز ما قبل الأخير.

ويلتقي ضمن المجموعة الاولى؛ فريقا الشعلة والجيش في ملعب الشعلة والتاجي يستضيف شباب العدل في ملعب التاجي والنجدة مع المصافي في ملعب النجدة والاتصالات مع حيفا في ملعب الاتصالات، وفريق الزعفرانية في حالة انتظار، وفي المجموعة الثانية يلعب السكك مع الخطوط في ملعب السكك والمحمودية مع الجامعة في ملعب المحمودية والمهندسين مع الكاظمية في ملعب الكاظمية والطليعة يستضيف العدالة في ملعب الغزالية.