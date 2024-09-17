ينطلق الجمعة.. اتحاد الكرة العراقي يجري سحب دوري نجوم العراق للموسم 2024-2025

شفق نيوز/ أجرى الاتحاد العراقي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء سحب دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2024-2025، الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل، الموافق 20 ايلول الحالي.

وستشهد انطلاقة دوري نجوم العراق للموسم الجديد إقامة مباراتين؛ حيث يلتقي فريق دهوك مع ضيفه الزوراء، بينما يستضيف أربيل فريق ديالى.

أما يوم السبت، الموافق 21 أيلول، فستقام أربع مباريات، حيث يواجه كربلاء فريق نوروز، ويلعب الشرطة مع الكرمة، ويلاقي النجف فريق النفط، بينما يتقابل نفط البصرة مع الكرخ.

وفي ختام الجولة الأولى يوم الأحد، 22 أيلول، تُقام أربع مباريات أخرى، حيث يلتقي الطلبة مع زاخو، والكهرباء مع القوة الجوية، والميناء مع الحدود، والقاسم مع نفط ميسان.