أيمن حسين يوقع رسمياً مع الگرمة قادماً من الدوري القطري

شفق نيوز- الأنبار

كشف مصدر رسمي في الهيئة الإدارية لنادي الگرمة الرياضي، يوم الجمعة، عن إتمام التعاقد مع المهاجم الدولي أيمن حسين، قادمًا من الدوري القطري، مؤكّدًا أن مراسم توقيع العقد جرت داخل محافظة الأنبار بحضور إدارة النادي واللاعب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز: "أنهينا إجراءات التعاقد مع النجم أيمن حسين بشكل رسمي، في خطوة تُعد من أبرز صفقات النادي هذا الموسم، ونتطلع إلى أن يشكّل إضافة نوعية لخط هجوم الفريق"

وأضاف أن "الصفقة تأتي ضمن استراتيجية النادي لتعزيز تشكيلته بلاعبين أصحاب خبرة دولية، وقادرين على صنع الفارق في البطولات المقبلة"، مشيرًا إلى أن "وجود لاعب بحجم أيمن حسين سيمنح الفريق دفعة قوية على المستوى الفني والمعنوي".