أيمن حسين يقود المرخية لأول انتصار على السد بدوري نجوم قطر

شفق نيوز / قاد لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم، أيمن حسين، المحترف في دوري نحوم قطر لموسم 2022-2023، ناديه المرخية، يوم الاثنين، إلى فوز أول على السد بنتيجة 4-3 .

وتمكن نجم المنتخب العراقي، من تسجيل هدفين وصنع آخر لفريقه المرخية، ليسهم في أول فوز على السد القطري .

وبدأ النجم القطري رودريغو تاباتا بالتسجيل لصالح نادي السد في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف المهاجم الجزائري المخضرم بغداد بونجاح الهدف الثاني للسد في الدقيقة 37.

وقلب نادي المرخية صاحب الأرض، تأخره بفارق هدفين أمام السد إلى فوز ثمين ومثير برباعية، حيث أحرز الجزائري بوغرطة حمرون الهدف الأول في الدقيقة 45، وسجل العراقي أيمن حسين الهدف الثاني والتعادل في الدقيقة 50، ثم أحرز اللاعب ايمن هدف التقدم لفريقه لتكون النتيجة 3-2 في الدقيقة 75.

وأضاف القطري علي المهندي الهدف الرابع للمرخية، في الدقيقية 79، وقلص الإسباني سانتي كازورلا الفارق بتسجيله ثالث أهداف السد مع الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع الذي احتسبه حكم اللقاء .