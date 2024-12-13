"أيمن حسين" يقود العراق مدافعاً عن لقب الخليج.. أرقام قياسية وثقة عالية بالنفس

شفق نيوز/ يواصل نجم المنتخب العراقي لكرة القدم أيمن حسين، تألقه في الساحرة المستديرة محققاً أرقاماً قياسية ليقود أحلام العراقيين مدافعاً عن بطولة الخليج التي رفع كأسها في العام الماضي.

وتتطلع الجماهير العراقية لتحقيق بطولة خليجي 26 المقرر انطلاقها الشهر الحالي في الكويت، وتنظر الى "أبو طبر" كأحد أبرز نجوم البطولة.

ويقع المنتخب العراقي في مجموعة قوية تضم اليمن، والسعودية، والبحرين، وسيفتتح مبارياته يوم الأحد 22 ديسمبر بمواجهة اليمن.

وحقق أيمن حسين سلسلة تهديفية استثنائية مع منتخب العراق خلال عام 2024، مسجلًا 13 هدفًا في 10 مباريات بين 15 يناير و15 أكتوبر، ليؤكد مكانته كأحد أفضل المهاجمين في القارة.

بداية السلسلة في كأس آسيا

انطلقت سلسلة حسين التهديفية في أول أربع مباريات لمنتخب العراق ضمن كأس آسيا، حيث ساهمت أهدافه الحاسمة في قيادة أسود الرافدين لتحقيق نتائج مميزة، واستمرت هذه السلسلة المذهلة في تصفيات كأس العالم، بتسجيله في 6 مباريات متتالية، ليصبح أحد أبرز المهاجمين في التصفيات الآسيوية.

وتوقفت سلسلة أيمن حسين يوم 14 نوفمبر بعد مباراة انتهت بالتعادل السلبي (0-0) أمام منتخب الأردن، ليتوقف حلمه في معادلة الرقم القياسي العالمي عند مباراة واحدة فقط، الرقم القياسي ما زال بحوزة الماليزي عبد الغني منات، الذي سجل في 11 مباراة متتالية بين عامي 1961 و1962.

الأطول في القرن الحادي والعشرين

رغم توقف السلسلة، يعدُّ إنجاز أيمن حسين الأبرز في القرن الحادي والعشرين، حيث لم يتمكن أي لاعب منذ عام 2000 من تحقيق سلسلة تهديفية مماثلة، باستثناء التشيكي يان كولر، الذي سجل في 10 مباريات متتالية بين يونيو 1999 وأبريل 2000.

إنجاز أيمن حسين لا يقتصر على الأرقام القياسية فقط، بل يعكس مستوى الثقة والتألق الذي يعيشه اللاعب مع منتخب العراق، هذا الأداء الرائع يضعه كأحد أبرز اللاعبين العرب والآسيويين في عام 2024، ويؤكد مكانته كأحد أفضل مهاجمي القارة في الوقت الحالي.