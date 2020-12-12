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أيمن حسين يفرط بهدف الفوز للجوية أمام الديوانية.. والنفط يفوز على السماوة

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-12T14:48:55+0000
أيمن حسين يفرط بهدف الفوز للجوية أمام الديوانية.. والنفط يفوز على السماوة

شفق نيوز/ تعادل فريقا الديوانية والقوة الجوية من دون أهداف، يوم السبت، في افتتاح الجولة الثامنة ضمن مباريات الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن ايمن حسين أهدر فرصة تقدم الجوية على الديوانية عندما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

وأشار المراسل إلى أن التعادل رفع رصيد الجوية للنقطة 12 بالمركز الخامس، بينما رفع الديوانية رصيده للنقطة العاشرة بالمركز التاسع.

وضمن نفس المنافسات أيضاً؛ فاز النفط على السماوة 3-1 ليرفع النفط رصيده للنقطة 12 بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد السماوة عندة النقطة السابعة بالمركز السابع عشر.

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