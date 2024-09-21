أيمن حسين يعود للتدريبات ويشارك منتخب العراق في مواجهة فلسطين

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن تماثل هداف المنتخب الوطني أيمن حسين، للشفاء، بعد تلقيه خدمات صحية متقدمة في كل من البصرة والكويت وقطر.

وقال عضو المكتب الإعلامي في الاتحاد، رياض هادي، لوكالة شفق نيوز، إن الطبيب المشرف على حالة أيمن حسين في قطر سمح له بالعودة إلى أداء التمارين وبدء التدريبات الشاملة لتأهيله، تمهيدًا لعودته إلى المباريات.

وأضاف هادي أن أيمن حسين بدأ أول وحدة تدريبية خفيفة له في قطر مساء أمس، كخطوة أولى نحو تأهيل نفسه، تمهيدًا للدخول في التدريبات الأساسية ومشاركة فريقه الخور القطري بعد استعادة جاهزيته.

وأوضح، أن أيمن حسين سيكون جاهزًا للمشاركة في المباراة الثالثة للمنتخب الوطني العراقي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، والتي ستقام أمام منتخب فلسطين في العاشر من تشرين الأول المقبل على ملعب البصرة الدولي.

وكان أيمن حسين قد تلقى علاجًا مكثفًا في مستشفى الكويت تحت إشراف أطباء مختصين، بعد نقله من مستشفى البصرة عقب مباراة العراق وعُمان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.