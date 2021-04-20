أيمن حسين يخضع لتدخل جراحي

شفق نيوز/ اكد علي زغير مشرف فريق نادي القوة الجوية لكرة القدم، بأن هداف الفريق أيمن حسين سيخضع لتدخل جراحي نتيجة اصابته بكسر بالوجه.

وقال زغير لوكالة شفق نيوز، إن العملية الجراحية تجرى الخميس المقبل في دبي لمعالجة الكسر الذي أصابه في الوجه، وبالتالي فأن ايمن سيغيب عن مباراة اليوم أمام تراكتور سازي الايراني.

واشار الى ان غياب اللاعب أيمن عن التشكيلة خسارة للفريق ونتمنى العودة السريعة والشفاء العاجل، مبيناً ان لدى القوة الجوية من هم على مستوى عال سيعوضون غياب ايمن.

ويحتل فريق القوة الجوية المركز الأخير بنقطة واحدة، بعد انتهاء الجولة الثانية من دوري المجموعات دوري ابطال اسيا.