أيمن حسين يحافظ على صدارة الهدافين ومحترف أفريقي أفضل لاعبي الجولة العشرين

شفق نيوز/ اختارت اللجنة الفنية لدوري نجوم العراق، يوم الأربعاء، المدرب واللاعب الأفضل بعد انتهاء الجولة العشرين من دوري نجوم العراق لكرة القدم، فيما حافظ أمين حسين على صدارة الهدافين.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اختارت المدرب أحمد خلف كأفضل مدرب في الجولة العشرين بعد قيادة دهوك للانتصار على القوة الجوية وإلحاق الهزيمة الأولى بـ"الصقور".

كما تم اختيار لاعب نادي النفط المحترف الأفريقي أوكيكي أفولابي اللاعب الأفضل في الجولة العشرين بفضل تألقه وتسجيله هدفين لفريقه النفط بفوزه 3-2 على الكهرباء.

وكذلك حصل أحمد شاكر حارس مرمى نادي القاسم، على لقب أفضل الحراس بفضل تصدياته الحاسمة في الجولة العشرين.

وتصدر لاعب القوة الجوية أيمن حسين ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً، وجاء علاء الدين الدالي لاعب نفط ميسان برصيد 12 هدفاً، ولاعب النفط المحترف أوكيكي أفولابي برصيد 11 هدفاً.