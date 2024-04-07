أيمن حسين يتمسك بصدارة الهدافين.. اتحاد الكرة يختار "الأفضل" بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ اختار الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، أفضل اللاعبين والمدربين وحراس المرمى بعد انتهاء الجولة 21 من دوري نجوم العراق، فيما يواصل مهاجم القوة الجوية أيمن حسين التمسك بصدارة الهدافين.

وتصدر أيمن حسين ترتيب هدافي الدوري برصيد 19 هدفاً، يليه لاعب نادي نفط ميسان علاء الدين الدالي برصيد 12 هدفاً، ويأتي ثالثاً لاعب النفط أوكيكي أوفلابي وسجل 11 هدفاً، وفي المركز الرابع أربعة لاعبين ولكل منهم 10 أهداف، وهم مهند علي ومحمود المواس من الشرطة، وإبراهيم غازي من الحدود، ومحمود خليل من الكهرباء، وبالمركز الخامس لاعب نوروز إبراهيم توميو برصيد تسعة أهداف، ثم علي جاسم لاعب القوة الجوية برصيد ثمانية أهداف، وأخيراً لاعب الكهرباء مهيمن سليم برصيد 7 أهداف.

كما تم اختيار لاعب نفط ميسان المحترف جيلسون دي ليما اللاعب الأفضل بعد انتهاء الجولة 21 لدوري نجوم العراق.

ولحفاظه على شباك نظيفة، تم اختيار علي كاظم حارس مرمى فريق زاخو الحارس الأفضل، كما حصل مدرب فريق كربلاء جاسب سلطان على لقب المدرب الأفضل في الجولة 21.