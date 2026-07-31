أيمن حسين يتفق مع باختاكور.. ثالث محترف عراقي في صفوف النادي الأوزبكي

شفق نيوز- بغداد

بات مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين، على أعتاب خوض تجربة احترافية جديدة بعدما توصل، اليوم الجمعة، إلى اتفاق للانضمام في صفوف نادي باختاكور الأوزبكي، ليصبح ثالث لاعب عراقي يرتدي قميص الفريق بعد كل من بشار رسن وزيد تحسين.

ومن المقرر أن يصل ايمن حسين فجر يوم غد السبت، إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبية واستكمال إجراءات توقيع العقد الرسمي وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله الى البلاد.

وكان المهاجم الدولي قد تلقى خلال الفترة الماضية عدة عروض مغرية من أندية عراقية بارزة، أبرزها القوة الجوية وأربيل وأندية أخرى، إلا أنه فضّل خوض تجربة الاحتراف الخارجي والموافقة على عرض باختاكور.

ويأتي انتقال أيمن حسين بعد موسم 2025-2026 الذي دافع خلاله عن ألوان نادي الكرمة العراقي حيث قدم مستويات لافتة عززت من اهتمام عدد من الأندية المحلية والخارجية بالحصول على خدماته قبل أن يحسم وجهته نحو الدوري الأوزبكي.