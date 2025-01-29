أيمن حسين يتعرض لإصابة على مستوى الركبة في الدوري القطري

شفق نيوز/ تعرض هداف المنتخب العراقي لكرة القدم، ونادي الخور القطري، أيمن حسين، مساء اليوم الأربعاء، لإصابة بليغة في مباراة فريقه مع نادي الأهلي، خرج على إثرها من المباراة.

وغادر أيمن حسين، الملعب في الدقيقة 48 بعد أن تعرض لإصابة على مستوى الركبة بعد تشخيص حالته من الطبيب المختص للنادي ونقل على إثرها للمستشفى لإجراء فحوصات كاملة.

وتعرض حسين للإصابة حينما ارتقى لكرة مرسلة من ضربة ثابتة نفذها زميله من نادي الخور، وحاول لعبها برأسه إلا أنه سقط على قدمه وحدثت الإصابة في منطقة الركبة وخرج على إثرها فوراً من المباراة.

ويعتمد المنتخب العراقي، بنسبة كبيرة على أيمن حسين، في تسجيل الأهداف في المباريات الرسمية والودية كافة، ويخوض منتخب العراق مباراتين حاسمتين الشهر المقبل أمام الكويت وفلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.