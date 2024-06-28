أيمن حسين في صدارة الهدافين يلاحقه المواس بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تصدر لاعب القوة الجوية ايمن حسين، ترتيب هدافي فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة 35 برصيد 26 هدفاً.

وجاء في المركز الثاني لاعب فريق نادي الشرطة محمود المواس، برصيد 19 هدفاً، وفي المركز الثالث يأتي لاعب نادي نفط ميسان علاء الدين الدالي برصيد 18 هدفاً..

ويأتي ثلاثة لاعبين بالمركز الرابع ولكل منهم 16 هدفاً وهم إبراهيم توميو، من نادي نوروز، ومهند علي من الشرطة، وإبراهيم غازي من الحدود.

أما المركز الخامس فجاء فيه وكيكي أوفلابي لاعب نادي النفط وفي سجله 14 هدفاً، ولاعبان بالمركز السادس برصيد 12 هدفاً وهما محمد قاسم نصيف من نادي أربيل، ومحمود خليل من نادي الكهرباء، في حين جاء لاعب الزوراء حسن عبد الكريم في المركز السابع برصيد 11 هدفاً.

وقد تم تسجيل ثلاثة وعشرون هدفاً في عشرِ مباريات لًعبت في الجولة الخامسة والثلاثين لدوري نجوم العراق لكرة القدم.