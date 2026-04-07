أيمن حسين ضمن قائمة أفضل الهدافين بتصنيف الفيفا 2026‏

شفق نيوز- متابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الثلاثاء، عن قائمة أفضل ‏هدافي تصفيات كاس العالم 2026، من بينهم نجم المنتخب ‏العراقي أيمن حسين.‏

وبحسب الجدول الذي اطلعت عليه شفق نيوز، فقد تصدر النرويجي ‏ايرلينغ هالاند القائمة بـ16 هدفاً، بينما حل العربي القطري المعز علي في ‏المركز الثاني بـ12 هدفاً، فيما برز لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين أيضاً بقائمة الهدافين بعد تسجيله 9 أهداف.‏

وتأهل المنتخب العراقي إلى كأس العالم، بعد فوزه على منتخب بوليفيا ‏بنتيجة (2-1)، في مباراة الملحق العالمي التي جرت في المكسيك مؤخراً ‏وسجل فيها أيمن حسين هدف الفوز الثاني للعراق.‏