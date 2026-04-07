أيمن حسين ضمن قائمة أفضل الهدافين بتصنيف الفيفا 2026
شفق نيوز- متابعة
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الثلاثاء، عن قائمة أفضل هدافي تصفيات كاس العالم 2026، من بينهم نجم المنتخب العراقي أيمن حسين.
وبحسب الجدول الذي اطلعت عليه شفق نيوز، فقد تصدر النرويجي ايرلينغ هالاند القائمة بـ16 هدفاً، بينما حل العربي القطري المعز علي في المركز الثاني بـ12 هدفاً، فيما برز لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين أيضاً بقائمة الهدافين بعد تسجيله 9 أهداف.
وتأهل المنتخب العراقي إلى كأس العالم، بعد فوزه على منتخب بوليفيا بنتيجة (2-1)، في مباراة الملحق العالمي التي جرت في المكسيك مؤخراً وسجل فيها أيمن حسين هدف الفوز الثاني للعراق.