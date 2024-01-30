أيمن حسين: سرقوا حلمنا أمام أنظار العالم

شفق نيوز/ قال مهاجم المنتخب الوطني العراقي أيمن حسين، يوم الثلاثاء، إنه لم يستوعب ما حدث وإنه يعتذر للجماهير العراقية لعدم إكمال فرحتها.

وكتب حسين على حسابه في انستغرام، تابعته وكالة شفق نيوز، "لم استوعب ماذا حدث، لحظات الوداع كانت قاسية، ليست النهاية التي كنا نريدها، كانت أحلامنا بعيدة، وكانت الطموحات كبيرة، لقد سرقوا حلمنا أمام أنظار العالم".

وأضاف، "أعتذر للجماهير العراقية جميعاً، اعتذر لكل من ساندنا ووقف معنا في الدوحة، نعتذر منكم لان ما كملنا فرحتكم".

وخسر المنتخب العراقي أمس الاثنين مباراة الدور الـ16 في بطولة كأس آسيا أمام الأردن، بنتيجة 3 - 2، في مباراة شهدت طرد المهاجم أيمن الحسين، بعد احتفاله بتسجيله هدف التقدم الثاني للمنتخب العراقي في الدقيقة 76.