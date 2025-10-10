أيمن حسين خارج حسابات المنتخب العراقي أمام إندونيسيا

شفق نيوز- بغداد

أكد مصدر في وفد المنتخب العراقي، يوم الجمعة، أن الفحوصات الدقيقة اثبتت إصابة مهاجم المنتخب العراقي وهدافه أيمن حسين، وعدم تمكن مدرب المنتخب غراهام أرنولد من زجه في مباراة المنتخب المقبلة امام إندونيسيا ضمن مباريات الملحق الاسيوي لكرة القدم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الفحوصات اثبتت ان أيمن حسين لا يزال مصاباً ووضعه الصحي غير مستقر ومن المقرر أن يخضع لفحوصات طبية ويتلقى علاجات من اجل شفاءه باقرب وقت".

وأشار إلى أن "أيمن لن يشارك في مباراة يوم غد أمام إندونيسيا لأنه سيكون بحاجة إلى راحة لعدم الضغط على مكان الإصابة".

وكانت شفق نيوز، قد أكدت في وقت سابق أن الفحوصات الطبية الأولية اظهرت إصابة لاعب منتخب العراق ونادي الكرمة أيمن حسين بتمزق في العضلة الخلفية، ما قد يبعده عن المشاركة في مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم أمام منتخبي إندونيسيا والسعودية.

وتعرض حسين، للإصابة خلال مباراة فريقه الكرمة أمام أربيل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق، حيث اضطر لمغادرة الملعب بعد مرور 19 دقيقة فقط من بداية اللقاء الذي انتهى بفوز أربيل بهدفين مقابل هدف.

وبحسب مراسل الوكالة، فإن الفحوصات التي أجريت حتى الآن هي أولية، مبيناً أن الكادر الطبي للفريق أكد أن اللاعب سيخضع يوم غد لفحوصات طبية دقيقة لتحديد مدى خطورة الإصابة، واتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته في الملحق.