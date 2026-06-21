أيمن حسين تحت مجهر نادٍ فرنسي ومتابعة خاصة في مواجهة المونديال الحاسمة

شفق نيوز- باريس

كشفت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، يوم الأحد، أن نادي أوكسير الفرنسي، الناشط في دوري الدرجة الأولى، أبدى اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين، وذلك عقب انتهاء منافسات كأس العالم 2026.

وبحسب معلومات الصحيفة، فإن إدارة النادي الفرنسي تتابع اللاعب منذ فترة، ووجهت كشافيها الفنيين لمراقبته عن قرب خلال المواجهة المرتقبة التي ستجمع المنتخب العراقي بنظيره الفرنسي في كأس العالم في الجولة الثانية من المجموعة التاسعة، لأجل اتخاذ القرار النهائي بشأن تقديم عرض رسمي لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشارت إلى أن أوكسير معجب بالإمكانات الفنية والبدنية التي يمتلكها ايمن حسين، فضلاً عن قدرته الكبيرة على التحرك داخل منطقة الجزاء وحسم الفرص التهديفية.

كما لفت اللاعب أنظار مسؤولي النادي خلال مشاركة المنتخب العراقي في البطولة العالمية، وخاصة في المباراة التي جمعت العراق بالنرويج، حيث قدم أداءً مميزاً وسجل هدفاً رائعاً نال إشادة واسعة من المتابعين والخبراء.

ويسعى النادي الفرنسي الى فتح قنوات تواصل اولية مع اللاعب ومحيطه من اجل التوصل الى اتفاق شفهي يمهد لبدء المفاوضات الرسمية بعد انتهاء التزاماته الدولية، في حال اقتنعت الإدارة الفنية بشكل كامل بقدراته خلال المباريات المقبلة.

ويعد أيمن حسين واحداً من أبرز المهاجمين العراقيين في السنوات الأخيرة، حيث نجح في ترك بصمة واضحة بقميص المنتخب الوطني من خلال اهدافه الحاسمة وأدائه المتميز في مختلف البطولات القارية والدولية.

كما يضعه الكثير من المتابعين ضمن قائمة أبرز هدافي العراق الذين مثلوا المنتخب الوطني عبر تاريخه، لما قدمه من مستويات لافتة وإسهامات مؤثرة في العديد من المناسبات المهمة.