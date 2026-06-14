إيمار شير: درسنا النرويج جيداً ونطمح لأن يكون العراق مفاجأة المونديال

شفق نيوز- متابعة

أكد لاعب المنتخب العراقي إيمار شير، يوم الأحد، جاهزية "أسود الرافدين" لخوض منافسات كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن الجهاز الفني واللاعبين أعدوا دراسة دقيقة للمنتخب النرويجي، منافس العراق في المباراة الافتتاحية.

وقال شير في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن المنتخب العراقي درس النرويج بشكل جيد ويعرف نقاط قوته، مؤكداً أن اللاعبين سيدخلون المباراة وهم على دراية كاملة بما يجب عليهم فعله لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف أن الأجواء داخل معسكر المنتخب تتسم بروح معنوية عالية وتركيز كبير، لافتاً إلى أن جميع اللاعبين في أتم الجاهزية لخوض المنافسات وتمثيل العراق بأفضل صورة.

وأوضح شير أن المنتخب يثق بإمكاناته وقدراته، معرباً عن أمله في أن يكون العراق أحد أبرز مفاجآت كأس العالم 2026، وأن يقدم مستويات تواكب طموحات الجماهير العراقية.

ويستهل المنتخب العراقي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بمواجهة نظيره النرويجي يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 من الشهر الجاري، ضمن افتتاح مبارياته في البطولة.