إيكر كاسياس وكارلوس بويول يعلنان "شذوذهما الجنسي"

شفق نيوز/ أعلن إيكر كاسياس حارس مرمى فريق ريال مدريد السابق رفقة زميله في المنتخب الإسباني كارلوس بويول مدافع فريق برشلونة الأسبق، شذوذهما الجنسي.

وكتب كاسياس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أتمنى أن يتم احترامي.. أنا شاذ جنسيًا.

وعلق كارلوس بويول زميله سابقًا في المنتخب الإسباني على تغريدته قائلًا: حان الوقت لنخبر الجميع بقصتنا يا إيكر.

ويعتبر كاسياس أفضل حارس مرمى في تاريخ ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية، حيث انضم للفريق الملكي في عمر تسع سنوات ودافع عن القميص الأبيض 25 عامًا في مختلف الفئات العمرية.