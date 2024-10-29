يقود سيارة مستعملة ويفضّل السكن الجامعي.. ما لا تعرفه عن صاحب الكرة الذهبية

شفق نيوز/ هل كنت تعلم أن رودريغو هيرنانديز المعروف باسم رودري، نجم مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني، يقود أفضل لاعب في العالم سيارة مستعملة اشتراها من سيدة مسنة، ويُفضل السكن الجامعي بدلًا من استئجار شقة فاخرة، ولا يضع الوشوم ولا يهوى حياة الأضواء، ويعتبر كرة القدم في المرتبة الثانية، رغم كل النجاحات التي حققها في مسيرته الكروية مع مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا.

وفاز رودري نجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، متفوقاً على أبرز منافسيه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بعدما توج بلقب كأس أوروبا مع منتخب إسبانيا، بالإضافة للتتويج بلقب بطل الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي.

ويعرف رودري، الذي انتقل من أتلتيكو مدريد إلى سيتي مقابل 63 مليون جنيه إسترليني في 2019، بتواضعه وأسلوب حياته البسيط، كما يبقي حياته الشخصية، بما في ذلك علاقته مع لاورا إغليسياس، بعيدًا عن أعين الجمهور.

ولم يكن رودري مهتماً بالفوز بالجائزة أو الإشادة التي تأتي معها حسب قوله سابقاً، إذ قال في مقابلة سابقاً مع صحيفة "الغارديان": أنا لا ألعب كرة القدم من أجل ذلك، ربما يرغب الناس في أن أكون أكثر قابلية للتسويق ويقول أحيانًا: "يا صديقي، يجب أن تفعل ذلك... لكني أفهم كرة القدم بشكل مختلف.

وأضاف: أعرف كيف تسير الأمور، لذا لا أشعر بالإحباط إذا تم تجاهلي في الحصول على الجائزة. إذا أراد شخص يومًا ما مكافأة العمل، فهذا أمر مرحب به، لكن هذا لا يزعجني على الإطلاق.

وأثناء فترة لعبه لفياريال في إسبانيا، قضى رودري بعض الوقت وهو يعيش في سكن الجامعة، حين تجنب استئجار شقة فاخرة وفضل العيش في مساحة مشتركة بجامعة كاتيلون في شرق إسبانيا أثناء دراسة الأعمال والاقتصاد، إذ وازن بين مسيرته الكروية وشهادته الجامعية، ولم يفوت محاضرة واحدة.

يتذكر صديقه فالنتين هيناريو وقتهما معًا، إذ قال في تصريحات سابقة لـ"ماركا": صُدم الناس عندما رأوا رودري، الذي كان يلعب في الدوري الممتاز لكنه لا يزال يعيش في سكن الجامعة، بعد الأيام القليلة الأولى من التعرف عليه، كانت الحياة طبيعية.

وأضاف: لقد تقاسم المساحة مع الجميع، وكان يحب أن يكون مع أصدقائه ويجلس على الأريكة مع الجميع، لكن بالطبع كان من الغريب في البداية رؤيته يلعب تنس الطاولة أو يغسل ملابسه.

وحتى صديقته لاورا، طالبة الطب التي التقت به في الجامعة، كشف رودري أنها كانت مرتبكة لرؤية لاعب كرة قدم محترف يدرس في الجامعة، قبل أن تصبح أكبر داعميه.

ورغم راتبه الكبير، فإنه لا يظهر كشخص ينفق ببذخ مثل العديد من اللاعبين، فعندما اجتاز اختبار القيادة، قرر رودري عدم شراء سيارة فاخرة، وبدلاً من ذلك اشترى سيارة "أوبل كورسا" مستعملة من سيدة مسنة.

وقال صديقه فالنتين: أخبرني ذات مرة أن بعض الأصدقاء مجانين لشرائهم سيارات جميلة، كل ما يهم هو أنها تنقلك من النقطة أ إلى النقطة ب وهذا كل شيء.

وعلى عكس أقرانه، لا يضع رودري الوشوم، بل ويحبط محبيه الذين يرغبون في أن يبقيهم على اطلاع بشأن حياته اليومية، كونه لا يهتم تماماً بنشر يومياته على منصة "إنستغرام".