إيقاف وغرامة بحق لاعب زاخو وفتح تحقيق بشأن مباراة الرمادي والحسين

شفق نيوز- بغداد

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقي، يوم الاثنين، إيقاف لاعب زاخو محمد علي عبود لمباراة واحدة وفرض غرامة مالية قدرها مليوني دينار.

والعقوبة جاءت على خلفية استخدامه عبارات واشارات "غير لائقة" أثناء احتفاله بهدفه الذي سجله في الجولة السابعة من دوري نجوم العراق في شباك القاسم.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار قابل للطعن وفق اللوائح المعتمدة".

وبشأن مباراة فريقي الحسين والرمادي، دعت اللجنة، الأسماء أدناه للحضور أمامها يوم الأربعاء الموافق (26-11-2025) في الساعة الواحدة بعد الظهر في مقر اتحاد كرة القدم، بناءً على الأحداث التي جرت في مباراة الفريقين بتاريخ 23-11-2025.

ووفقا للبيان، فإن الأسماء هي كل من الطاقم التحكيمي، مشرف المباراة، المنسق الأمني، ممثل نادي الحسين، وممثل نادي الرمادي.

وكان فريق نادي الحسين من بغداد قد تعرض، إلى اعتداء من جماهير نادي الرمادي، خلال لقاء الفريقين الذي أُقيم على ملعب الأخير، يوم أمس الأحد.