إيقاف أهم ثلاثة ملاعب كروية للصيانة

شفق نيوز/ قررت وزارة الشباب والرياضة، يوم الجمعة، عدم إقامة مباريات دوري نجوم العراق لكرة القدم في أهم ثلاثة ملاعب مؤقتاً لأغراض الصيانة.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة حسام حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة أبلغت إدارات ثلاثة ملاعب عن منع إقامة المباريات على أرضيتها لأغراض الصيانة، ليس من بينها ملعب النجف".

وبين أن "الملاعب الثلاثة التي تم تحديدها من قبل الوزارة هي المدينة في بغداد، والميناء في البصرة، وكربلاء في كربلاء"، نافياً الأنباء التي تداولت بشمول ملعب النجف بالإيقاف المؤقت ومنع اللعب عليه من أجل الصيانة".

وأكد حسن أن "ملعب النجف سيحتضن مباريات الدوري كونه جاهز لاستضافتها"، موضحاً أن "مباريات الدوري التي كان مقرر إقامتها في في الملاعب الثلاثة ستنقل لملاعب بديلة لحين تأهيل ملاعب المدينة والميناء وكربلاء".