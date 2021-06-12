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إيقاف مباراة الدنمارك وفنلندا إثر سقوط "مفزع" لأحد اللاعبين

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-12T17:21:01+0000
إيقاف مباراة الدنمارك وفنلندا إثر سقوط "مفزع" لأحد اللاعبين

شفق نيوز/ تعرض نجم المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن، لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه أمام فنلندا مساء السبت، ضمن مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول من بطولة كأس أوروبا لكرة القدم. 

وفي أواخر الشوط الأول، سقك إريكسن فجأة مغشيا عليه، وهرع زملاؤه لمعرفة ما أصابه، قبل أن يتدخل الفريق الطبي ويحاول إنعاشه. 

وظهرت معالم الصدمة على وجوه لاعبي الدنمارك، خوفا على حياة زميلهم الذي يلعب في صفوف إنتر ميلان الإيطالي. 

وتم إيقاف المباراة رسميا، قبل أن يعلن الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تعليق المباراة.

وقال اليويفا: "تم تعليق مباراة الدنمارك وفنلندا في يورو 2020 بسبب حالة طبية طارئة".

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