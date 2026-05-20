إيقاف رئيس نادي أربيل بقرار من مركز التسوية (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أصدر رئيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، زيد فارس، يوم الأربعاء، أمراً بإيقاف سفين ياسين محمد أمين، عن ممارسة مهامه رئيساً لنادي أربيل، مع تعليق عضويته في الهيئة العامة مؤقتاً، لحين حسم القضية المرفوعة بحقه.

وجاء القرار بسبب مخالفته أحكام القانون وميثاق اللجنة الأولمبية والنظام الداخلي، إضافةً إلى عدم التزامه بالقرارات القضائية، بحسب الكتاب الصادر عن مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشار الكتاب إلى أن القرار يستمر لحين استكمال الإجراءات القانونية المتبعة وحسم الدعوى بشكل نهائي.

وصدر القرار بناءً على الطلب المقدم من ئاڵا ديدوان خوشيد أمين، أمين سر نادي أربيل، ضد سفين ياسين محمد أمين، بصفته المطلوب إصدار الأمر المستعجل بحقه.