إيقاف دوري نجوم العراق استعداداً لمواجهتي الامارات

شفق نيوز- بغداد

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، ايقاف دوري نجوم العراق مؤقتا بعد ختام الجولة الخامسة الحالية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن قرار التوقف جاء، لاتاحة المجال امام المنتخب الوطني العراقي للدخول في معسكر تدريبي تحضيري قبل السفر الى مدينة ابوظبي.

واضاف المصدر، أن المنتخب سيغادر الى الامارات في الخامس من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تمهيداً لتجمع اللاعبين واستكمال التحضيرات قبل خوض مباراتي العراق والامارات ذهاباً واياباً.

واشار الى أن، المنتخب سيبدأ تدريباته الفعلية فور اكتمال صفوفه في معسكره القصير في الامارات، والذي سيستمر لمدة ثمانية ايام.

وستقام مباراة الذهاب يوم 13 تشرين الثاني المقبل على ملعب محمد بن زايد في ابوظبي عند الساعة 8:00 مساءً، فيما تجرى مباراة الاياب على ملعب البصرة الدولي يوم 18 تشرين الثاني عند الساعة 7:00 مساءً.