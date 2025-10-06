إيقاف دوري النجوم استعداداً لخوض المنتخب العراقي الملحق الآسيوي

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، إيقاف دوري نجوى العراق لكرة القدم بشكل مؤقت بغية استعداد المنتخب العراقي لمباراتي الملحق الآسيوي المقرر في السعودية.

‏وقال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي محمد عرب، لوكالة شفق نيوز ، إن الاتحاد العراقي قرر بالاتفاق مع لا ليغا إيقاف دوري النجوم اعتباراً من اليوم بعد انتهاء الجولة الرابعة للدوري أنس الأحد وذلك لتجمع المنتخب في المملكة العربية السعودية قبل انطلاق الملحق.

وأشار إلى أن الاتحاد حدد يوم 17 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي موعداً لاستئناف منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، مبيناً أن المنتخب سيتوجه إلى السعودية قريباً وذلك للبدء بالوحدات التدريبية خلال تجمع بسيط قبل خوض المباراتين المصيريتين للملحق المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

‏وأضاف عرب، أن تجمع بسيط سيقام للمنتخب في السعودية للاعبين الذين يلعبون في الدوري العراقي والمجموعة الثانية من اللاعبين الذين يلعبون في اندية خارجية، مشيراً إلى أن التجمع سيكون في وقت واحد.

ويلعب العراق المباراتين القادمتين في ملحق تصفيات كأس العالم 2026 في السعودية خلال الفترة من 8 حتى 14 تشرين الأول/ أكتوبر، إذ يلعب المنتخب بالمجموعة الثانية والتي تضم إلى جانبه منتخب إندونيسيا الذي يواجهه يوم 11 والسعودية الذي يلاقيه يوم 14 من الشهر الحالي.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن سابقاً اختيار دولتي قطر والسعودية لاستضافة مباريات الملحق بنظام التجمع المركزي خلال الفترة من 8 إلى 14 تشرين الأول الحالي.