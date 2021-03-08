سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إيقاف حكم بدوري أبطال أوروبا بسبب العنصرية

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-08T17:14:53+0000
إيقاف حكم بدوري أبطال أوروبا بسبب العنصرية

شفق نيوز/ قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الإثنين، إيقاف الحكم الروماني سيباستيان كونستانتين كوليستكو، بسبب واقعة العنصرية، في مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي مع إسطنبول باشاك شهير التركي.

وقرر يويفا إيقاف كونستانتين حتى نهاية الموسم الحالي، بعد تلفظه بوصف عنصري ضد الكاميروني أشيل ويبو خلال مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير في دوري الأبطال، في ديسمبر الماضي.

وغادر لاعبو باشاك شهير الملعب بعد نقاش طويل مع حكام المباراة في الشوط الأول، بسبب تلفظ الحكم الرابع على أشيل ويبو، مساعد مدرب الفريق التركي، بكلمة عنصرية.

وانفعل ديمبابا، لاعب باشاك شهير على الحكم مؤكدا له أنه سمعه يوجه لفظا عنصريا، وسأل الحكم: لماذا تقول "أيها الزنجي؟".

وشعر لاعبو باشاك شهير بالغضب من ملاحظات الحكم الرابع العنصرية، ورفضوا استكمال المباراة، ليتم تأجيل اللقاء إلى اليوم التالي، بطاقم تحكيم جديد، حيث فاز باريس سان جيرمان 5/1.

related

صحيفة: برشلونة مهدد بالحرمان من المشاركة بدوري الأبطال

Date: 2019-06-22 13:55:18
صحيفة: برشلونة مهدد بالحرمان من المشاركة بدوري الأبطال

ريال يحقق فوزه الأول في ليلة صاخبة بدوري ابطال اوروبا

Date: 2020-11-03 22:01:13
ريال يحقق فوزه الأول في ليلة صاخبة بدوري ابطال اوروبا

فالفيردي يرفض طلباً لغريزمان بسبب ميسي

Date: 2019-10-02 15:37:05
فالفيردي يرفض طلباً لغريزمان بسبب ميسي

قائد ليفربول يربك حسابات كلوب

Date: 2020-02-21 16:27:04
قائد ليفربول يربك حسابات كلوب

دبابة أمام ملعب تثير أزمة في دوري الابطال الاوروبي

Date: 2019-08-28 21:34:12
دبابة أمام ملعب تثير أزمة في دوري الابطال الاوروبي

"إساءة عنصرية" توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير

Date: 2020-12-08 21:00:08
"إساءة عنصرية" توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير

صحيفة: برشلونة استقر على بيع 3 لاعبين في الميركاتو الشتوي

Date: 2019-10-23 16:59:27
صحيفة: برشلونة استقر على بيع 3 لاعبين في الميركاتو الشتوي

مانشستر سيتي يستأنف ضد عقوبته الاوروبية

Date: 2020-02-26 16:39:13
مانشستر سيتي يستأنف ضد عقوبته الاوروبية