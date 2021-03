إيقاف حكم بدوري أبطال أوروبا بسبب العنصرية

شفق نيوز/ قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الإثنين، إيقاف الحكم الروماني سيباستيان كونستانتين كوليستكو، بسبب واقعة العنصرية، في مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي مع إسطنبول باشاك شهير التركي.

وقرر يويفا إيقاف كونستانتين حتى نهاية الموسم الحالي، بعد تلفظه بوصف عنصري ضد الكاميروني أشيل ويبو خلال مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير في دوري الأبطال، في ديسمبر الماضي.

وغادر لاعبو باشاك شهير الملعب بعد نقاش طويل مع حكام المباراة في الشوط الأول، بسبب تلفظ الحكم الرابع على أشيل ويبو، مساعد مدرب الفريق التركي، بكلمة عنصرية.

وانفعل ديمبابا، لاعب باشاك شهير على الحكم مؤكدا له أنه سمعه يوجه لفظا عنصريا، وسأل الحكم: لماذا تقول "أيها الزنجي؟".

وشعر لاعبو باشاك شهير بالغضب من ملاحظات الحكم الرابع العنصرية، ورفضوا استكمال المباراة، ليتم تأجيل اللقاء إلى اليوم التالي، بطاقم تحكيم جديد، حيث فاز باريس سان جيرمان 5/1.

#NoToRacism - #لا_للعنصريةIt is difficult to imagine that the racist incident was committed by the fourth official towards Demba Ba is still happening now days.#Istanbul_Basaksehir vs #PSG#باشاكشهير x #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/F0yLVw4c17