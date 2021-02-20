إيفرتون يُزيد معاناة ليفربول بإسقاطه في "آنفيلد"

شفق نيوز/ سقط ليفربول على ملعب "آنفيلد" أمام إيفرتون بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء يوم السبت، في إطار الجولة 25 للدوري الإنجليزي.

وسجل ثنائية إيفرتون كلا من، ريشارليسون مع الدقيقة الثالثة، وسيغوردسون من ضربة جزاء في الدقيقة 83.

وتوقف رصيد ليفربول عند النقطة 40 في المركز السادس، ووصل إيفرتون للنقطة 40 بالمركز السابع.

وفي مباراة أخرى، اكتفى تشيلسي بالتعادل 1-1 خارج ملعبه مع ساوثهامبتون، بعد أن هز تاكومي مينامينو الشباك من الهجمة الوحيدة لأصحاب الأرض في الشوط الأول قبل أن يعادل ميسون ماونت النتيجة من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وخسر ساوثهامبتون ست مباريات على التوالي في الدوري قبل زيارة الفريق اللندني، الذي كان يبحث عن انتصاره الخامس على التوالي تحت قيادة المدرب الجديد توماس توخيل، وأمضى فترات طويلة وهو يحاول الاستحواذ على الكرة.

وفي مباراة ثالثة، اكتفى بيرنلي بالتعادل دون أهداف بملعبه مع وست بروميتش ألبيون، رغم أن الفريق الزائر لعب بعشرة لاعبين لمدة ساعة.

وسيأسف وست بروميتش على هذه الفرص الضائعة بعدما بقي في المركز 19 برصيد 14 نقطة بفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان عقب انتصاره مرتين فقط في 25 مباراة هذا الموسم.