إيفرتون يحاول كسر عقدة ليفربول في قمة "مرسيسايد"

شفق نيوز- متابعة

أكد مدرب إيفرتون ديفيد مويز، أن مواجهة ليفربول لطالما كانت مهمة شاقة بالنسبة له لكنه يدرك أن حامل اللقب لديه بعض نقاط الضعف قبل قمة مرسيسايد، اليوم السبت، في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأشار مويز، الذي لم يحقق سوى 6 انتصارات فقط من أصل 44 مباراة خاضها أمام ليفربول خلال مسيرته التدريبية إلى أن "خوض إيفرتون مباراة على ملعب أنفيلد سيكون اختبارا مهما لقياس مدى جودته بعدما حصد فريقه 7 نقاط في أول 4 مباريات بالدوري".

وقال مويز للصحافيين: "بالرغم من أن ليفربول أظهر مستويات جيدة للغاية في أوقات كثيرة، فإنه في أوقات أخرى أظهر بعض الضعف عندما استقبل أهدافا".

وأضاف: "علينا محاولة استغلال مثل هذه اللحظات أيضا واجهناهم العام الماضي في أنفيلد وخسرنا بهدف تسلل نرغب في المحاولة مجددا وربما تسير الأمور لصالحنا هذه المرة".

وتابع مويز الذي خسر 27 مباراة أمام ليفربول أثناء قيادته لأندية إيفرتون ومانشستر يونايتد ووست هام: "كانت هذه دائما مباراة صعبة للغاية بالنسبة لي شخصيا، لأننا واجهنا دائما نسخة قوية للغاية من ليفربول".

وحذر مويز من "خطورة الأهداف التي يسجلها ليفربول قبل النهاية والتي حسم بها الفوز في جميع مبارياته الأربع في الدوري في اللحظات الأخيرة وكرر الأمر ذاته خلال انتصاره 3-2 على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة والسعودية وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 ويتولى مهمة التعليق حسين العيدروس.