يغادره الأحد لمواجهة فلسطين.. المنتخب العراقي يستمر بمعسكره في البصرة

شفق نيوز/ ‏أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، بأن موعد مغادرة المنتخب العراقي من البصرة سيكون بعد ظهر يوم الأحد المقبل، حيث سيتجه إلى الأردن للقاء المنتخب الفلسطيني.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيتوجه يوم الاحد المقبل إلى العاصمة الأردنية عمان لخوض مواجهة الجولة الثامنة أمام مضيفه الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل".

واشار الزاملي إلى أن "لاعبي المنتخب العراقي المحليين والمحترفين والكادر التدريبي يقيمون حاليا في البصرة، للاستمرار في وحداتهم التدريبية بعد لقاء الكويت استعدادا للقاء فلسطين يوم الثلاثاء المقبل".

وشدد عضو الاتحاد على ضرورة "تحقيق الفوز على المنتخب الفلسطيني وكسب النقاط الثلاثة لتغيير المعادلة، لا سيما واننا ننتظر نتيجة لقاء الاردن وكوريا التي يصعب التكهن بها لتقارب مستوى المنتخبين".

وكان المنتخب العراقي تراجع للمركز الثالث بعد تعادله مع الكويت 2-2 برصيد 12 نقطة، تاركا المركز الثاني للأردن الذي تغلب على فلسطين أمس 3-1 برصيد 12 نقطة، بينما انفردت كوريا الجنوبية بصدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، ليبقى التنافس مشتعلاً على خطف البطاقة التاهيلية الثانية لمونديال 2026.