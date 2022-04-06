يعيش وضعا مادياً صعباً.. النجف يلجأ إلى البرلمان "للشكوى" ضد مطاره

شفق نيوز/ كشفت إدارة نادي النجف، يوم الأربعاء، عن وضع مادي "صعب" يعيشه النادي بعد تعذر تسليم لاعبيه مستحقاتهم منذ 6 أشهر، وفيما بيّن أن مطار النجف الدولي توقف عن دعمه ولم يرفد النادي بالأموال المتبقية بذمته من عقد الرعاية الرسمي، اكد اللجوء لمجلس النواب للضغط على إدارة المطار لتسديد هذه الأموال وتجديد عقد الرعاية مع المطار.

وقال عضو إدارة النادي علي هاشم لوكالة شفق نيوز إن "وضع النادي المادي صعب جداً، ولا يوجد أي منفذ مالي له سوى مطار النجف الذي يعد الراعي الرسمي للنادي".

وأضاف هاشم "نحن نتحرك الآن على الاخوة في البرلمان من أجل الضغط لاستخلاص قسم من المبالغ للنادي والتي مازالت بذمة المطار، فاللاعبون لم يتسلموا مستحقاتهم المالية منذ 6 أشهر".

وأشار عضو إدارة النجف إلى أن "النادي يحتاج الى وقفه حقيقية من مسؤولي المحافظة والقائمين عليها، لاسيما ان اللاعبين يطلبون بمستحقاتهم المتراكمة".

وبيّن أن "قسماً من اللاعبين يستحقون الدفعة الثانية من عقودهم والقسم الآخر يستلمون رواتباً فقط"، مؤكداً أن "أغلب اللاعبين لهم مستحقات بذمة النادي أما اللاعبين المحترفين فانه تم تسديد رواتبهم".

وانتجت ظروف كورونا ظروفاً صعبة لمطار النجف الذي تخلى عن دعم فريق المحافظة بسبب قلة الإيرادات المالية، فيما يحتل النجف المركز السادس بالدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.