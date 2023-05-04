يعود ليلاً .. منتخب شباب العراق يختتم معسكره في إسبانيا

شفق نيوز/ اختتم منتخب شباب العراق لكرة القدم معسكره في إسبانيا، اليوم الخميس، والذي انطلق في 18 من شهر نيسان المقبل في مدينة روتا الإسبانية.

ومن المقرر أن يصل وفد منتخب الشباب إلى العاصمة بغداد في وقتٍ متأخر الليلة، حيث خاض في المعسكر المذكور أربع مباريات أمام منتخب الدومينيكان، وانتهى اللقاء لصالح العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل مع البرازيل في المباراة الثانية بهدفٍ لهدف، وتغلب في مباراته الثالثة على ريال بيتيس الإسباني تحت 21 عاماً، واختتم مبارياته معسكره بتغلبه في مباراته الرابعة على منتخب جبل طارق بهدفين مقابل لاشيء.

من جانبه، قرر الجهاز التدريبيّ منح اللاعبين يومين راحة، ومن ثم بعد ذلك العودة للتواجد في معسكر مغلق في العاصمة بغداد ينطلق في السابع من هذا الشهر، تتخلله مباراة أمام أحد أندية الدوري الممتاز، ومن ثم يشد الرحال إلى مدينة بوينس آيرس الأرجنتينيّة في الخامس عشر أو السادس عشر من هذا الشهر، للمشاركةِ في نهائيات كأس العالم المقرر انطلاقها في 20 من الشهر الجاري، حيث أوقعت القرعة منتخبنا إلى جانب الاوروغواي وانكلترا وتونس.