يعود في حزيران.. اتحاد الكرة: ملاحظات الوفد الخليجي شملت ملعباً واحداً فقط

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن ملاحظات الوفد الخليجي بشأن جاهزية البصرة لاستضافة خليجي 25 اقتصرت على ملعب الميناء فقط، كاشفا عن زيارة جديدة للوفد الشهر المقبل.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز ان "الزيارة الاخيرة لوفد اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج لمدينة البصرة، عكست انطباعاً جيداً لدى الوفد بعدما وجد أن أغلب الاعمال منجزة مثل ملعبي البصرة والفيحاء وملاعب التدريب والفنادق وكل الوسائل الترفيهية الاخرى ولم يتبقى سوى ملاحظات على ملعب الميناء وهو الملعب الرسمي الثالث الذي سيحتضن مباريات من البطولة المقبلة".

وأضاف الموسوي أن "العمل في ملعب الميناء قطع مشواراً جيداً من مراحل الانجاز، والكوادر الهندسية والفنية في الوزارة والمحافظة وظفت كل جهودها لإتمام الملاحظات قبل الزيارة المقبلة نهاية شهر حزيران المقبل".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وجه ، أمس الأربعاء ، بتقديم الدعم الكامل وتسهيل جميع السبل الكفيلة بإنجاح تنظيم بطولة كأس الخليج لكرة القدم بنسختها الـ25 في مدينة البصرة مطلع العام المقبل.

كما أنهت اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، يوم 17 أيار 2022، زيارتها لمدينة البصرة تمهيدا لاستضافتها للنسخة الـ 25 للبطولة مطلع العام المقبل، إذ تعد هذه الزيارة ضمن المتابعة الدورية لوفد اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج لمدينة البصرة، حيث سترفع تقريرا مفصلا بشأن نسب الانجاز والتقدم الحاصل في العمل قبيل احتضان كأس الخليج بمدينة البصرة.

وكان اتحاد كأس الخليج قد أقر موعد إقامة بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة للفترة من السادس ولغاية 19 من شهر كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.