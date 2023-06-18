إيطاليا تهزم هولندا وتحصد المركز الثالث بدوري أمم أوروبا

شفق نيوز/ حقق المنتخب الإيطالي لكرة القدم، يوم الأحد، الميدالية البرونزية لدوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه على نظيره الهولندي صاحب الأرض بنتيجة 3-2، في مباراة تحديد المركز الثالث.

ومنح فيدريكو ديماركو التقدم بهدف لإيطاليا بتسديدة قوية في الزاوية البعيدة بعد 6 دقائق من البداية، وعزز دافيدي فراتيسي النتيجة في الدقيقة 20 بتسديدة من مدى قريب، وفقاً لوكالة "رويترز".

وبدأت هولندا الشوط الثاني بقوة، وأجرت 3 تغييرات هجومية بعد الاستراحة، وسجل ستيفن برجفاين هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68.

لكن فيدريكو كييزا جعل النتيجة 3-1 لإيطاليا في الدقيقة 73، بعد هجمة مرتدة.

وشهدت اللحظات الأخيرة إثارة، بعدما سجل جورجينيو فينالدم هدفاً ثانياً لهولندا، قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وحافظت إيطاليا على تقدمها، وصمدت أمام ضغط أصحاب الأرض بعدما احتسب الحكم 9 دقائق كوقت بدل الضائع، لتخرج بالانتصار.