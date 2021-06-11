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إيطاليا تهزم تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح كأس الأمم الأوروبية

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-11T20:58:56+0000
إيطاليا تهزم تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح كأس الأمم الأوروبية

شفق نيوز/ قص المنتخب الإيطالي شريط افتتاح كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بالفوز على المنتخب التركي 3/0، خلال المباراة الافتتاحية التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما.

سيطر المنتخب الإيطالي على الشوط الأول ولكن دون خطورة على المرمى التركي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني افتتح المنتخب الإيطالي أهداف يورو بالنيران الصديقة من خلال ميريح ديميرال لاعب المنتخب التركي في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وعزز المنتخب الإيطالي تقدمه بالهدف الثاني عن طريق تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

واختتم لورينزو إينسيني أهداف إيطاليا في الدقيقة 79 من عمر المباراة، بعد استغلال خطأ حارس تركيا الفادح.

بهذا الفوز تصدر المنتخب الإيطالي المجموعة الأولى لبطولة الأمم الأوروبية، في انتظار نتيجة المباراة الثانية التي ستقام غدًا بين ويلز وسويسرا.

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