إيطاليا تنعى هداف كأس العالم 1990

شفق نيوز/ أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، وفاة مهاجمه السابق سالفاتوري سكيلاتشي أحد نجوم كأس العالم 1990 عن عمر ناهز 59 عامًا.

وسبق لسكيلاتشي أيضًا اللعب لنادي يوفنتوس.

وقاد سكيلاتشي إيطاليا للمركز الثالث في كأس العالم 1990، وفاز بالحذاء الذهبي بفضل أهدافه الستة خلال البطولة حيث هز الشباك أيضًا في قبل النهائي أمام الأرجنتين، وفي الفوز على إنجلترا لتظفر إيطاليا بالمركز الثالث.

وذكرت تقارير سابقة أن الحالة الصحية لسكيلاتشي، تدهورت بسبب مرض السرطان، إذ يعاني من سرطان القولون منذ 2022.

وبدأ سكيلاتشي في التحسن ببطء قبل أن تسوء حالته في الساعات الأخيرة، حتى تمكن المرض من التغلب عليه.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن سالفاتوري في حالة حرجة، بعدما عاد إليه المرض، الذي ظن أنه نجح في التغلب عليه قبل عام.

وخضع مهاجم إنتر ويوفنتوس السابق لعمليتين جراحيتين بسبب السرطان.

وسجل سكيلاتشي 7 أهداف في 16 مباراة لعبها مع المنتخب الإيطالي.