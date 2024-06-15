إيطاليا تعاقب ألبانيا على هدفها التاريخي وتعود بفوز أول

شفق نيوز/ حقق منتخب إيطاليا فوزا ثمينا على ألبانيا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات بيورو 2024.

وتقدم نديم بايرامي لألبانيا بعد 22 ثانية من المباراة، وهو الهدف الأسرع في تاريخ اليورو، وقلب الآزوري الطاولة بثنائية عن طريق أليساندرو باستوني ونيكولو باريلا، في الدقيقتين 11 و16.

بهذا الفوز، حصد الطليان أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية، ليحتلوا المركز الثاني، بالتساوي مع إسبانيا المتصدرة بفارق الأهداف.

واستغل المنتخب الألباني خطأ كارثيا من ديماركو، ظهير إيطاليا، في تنفيذ رمية تماس بشكل خاطئ، ليقطعها بايرامي من أمام باستوني، ويطلق تسديدة صاروخية في المرمى.