إيطاليا تطلب المشاركة في كأس العالم بدلًا من إيران

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية، عن محاولات تجري حالياً لمشاركة منتخب إيطاليا في بطولة كأس العالم 2022 المقبلة، والتي تنطلق يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم في قطر بعدما فشل الآتزوري في التأهل من التصفيات.

وفشل منتخب إيطاليا في حجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي بعدما غاب عن كأس العالم الماضي 2018 أيضًا، ليكتب رقمًا سلبيًا لم يحدث في تاريخ المنتخب الإيطالي.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إن السفير الإيطالي لدى الأمم المتحدة، باولو زامبولي قدم طلبًا إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل مشاركة منتخب إيطاليا في كأس العالم.

ويرغب السفير الإيطالي في طلبه المقدم إلى إنفانتينو في مشاركة منتخب إيطاليا في بطولة كأس العالم القادمة بدلًا من منتخب إيران.

وجاءت خطاب السفير الإيطالي إلى رئيس الاتحاد الدولي بضرورة معاقبة منتخب إيران واستبعاده من كأس العالم مثل منتخب روسيا بسبب دعمهم لها، وبالتالي ضرورة اتخاذ الإجراءات ضد منتخب بلادهم.

ويرى زامبولي أن منتخب إيطاليا سيكون الأحق بالمشاركة بدلًا من منتخب إيران في حال استبعاده نظرًا لأنه الأعلى ضمن تصنيف فيفا من بين المنتخبات التي لا تشارك في كأس العالم المقبلة 2022.

ووفقاً لصحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية، فأن سفير إيطاليا لدى الأمم المتحدة، يتواصل مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإستبعاد إيران وتواجد إيطاليا بدلاً منها مستندا بذلك على اسباب حرب أوكرانيا، كونها داعم لروسيا، وكون ايطاليا فشلت بالوصول الى المونديال.

يُذكر أن المنتخب الإيراني يتواجد ضمن المجموعة الثانية في كأس العالم 2022 رفقة كلًا من إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى ويلز.