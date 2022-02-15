إيطاليا تطالب البرازيل بتسليم نجم كرة مشهور أدين بقضية اغتصاب جماعي

شفق نيوز / طلب الإدعاء الإيطالي، من السلطات البرازيلية، يوم الثلاثاء، تسليم نجم كرة القدم السابق روبينيو بعد إدانته بقضية اغتصاب جماعي.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن "المدعين الإيطاليين طالبوا من خلال مذكرة توقيف دولية تسليم أسطورة البرازيل روبينيو بعد إدانته بالقضية، عندما كان لاعبا لنادي ميلان".

وبحسب الصحيفة البريطانية، أكدت مذكرة التوقيف ضرورة "تسليم روبينيو البالغ من العمر 38 عامًا إلى إيطاليا حتى يتمكن من قضاء عقوبة السجن لمدة تسع سنوات".

وأوضحت المذكرة، أن "روبينيو تورط في اغتصاب جماعي لامرأة في عيد ميلادها الثالث والعشرين في ملهى ليلي في ميلانو، عام 2013".

وأدين المهاجم البرازيلي، وخمسة آخرين في عام 2017، وأكدت محكمة الاستئناف الإيطالية، إدانته في عام 2020.