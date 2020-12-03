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إيطاليا تصطدم بإسبانيا في دوري الأمم

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-03T17:21:47+0000
إيطاليا تصطدم بإسبانيا في دوري الأمم

شفق نيوز/ أُجريت قرعة الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية، يوم الخميس، بمدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين إيطاليا وإسبانيا، يوم 6 أكتوبر/تشرين أول 2021، في ملعب سان سيرو، معقل ميلان وإنتر.

وهذا بينما ستلعب بلجيكا مع فرنسا، يوم 7 أكتوبر من العام المقبل، على ملعب أليانز ستاديوم، معقل يوفنتوس.

وستقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، بالإضافة إلى النهائي، يوم 10 أكتوبر.

يذكر أن هذه النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، وفاز منتخب البرتغال بلقب النسخة الأولى، على حساب هولندا.

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