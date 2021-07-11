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إيطاليا بطلاً لليورو

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-11T21:54:38+0000
إيطاليا بطلاً لليورو

توج منتخب إيطاليا بلقب بطولة يورو 2020، بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب ويمبلي، مساء اليوم الأحد. 

تقدم لوك شاو لإنجلترا بالدقيقة الثانية، فيما عادل ليوناردو بونوتشي النتيجة للأزوري بالدقيقة 67، لنتهي الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي ويلجأن لركلات الترجيح التي أنصفت إيطاليا.

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