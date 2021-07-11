إيطاليا بطلاً لليورو

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-11T21:54:38+0000

توج منتخب إيطاليا بلقب بطولة يورو 2020، بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب ويمبلي، مساء اليوم الأحد. تقدم لوك شاو لإنجلترا بالدقيقة الثانية، فيما عادل ليوناردو بونوتشي النتيجة للأزوري بالدقيقة 67، لنتهي الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي ويلجأن لركلات الترجيح التي أنصفت إيطاليا.

related

انكلترا تنهي مغامرة الدنمارك وتضرب موعداً مع إيطاليا في نهائي اليورو

Date: 2021-07-07 21:36:41

إيطاليا إلى نهائي اليورو بعد إقصاء إسبانيا بركلات الترجيح

Date: 2021-07-06 21:40:52

انكلترا تسقط ألمانيا بثنائية وتبلغ ربع نهائي اليورو

Date: 2021-06-29 17:51:51

ايطاليا تجتاز عقبة بلجيكا وتضرب موعداً مع اسبانيا بنصف نهائي اليورو

Date: 2021-07-02 20:56:48

انكلترا تسحق اوكرانيا برباعية وتضرب موعداً مع الدنمارك بربع نهائي اليورو

Date: 2021-07-03 20:51:19

بلجيكا تخرج البرتغال حامل لقب اليورو وتضرب موعداً مع إيطاليا

Date: 2021-06-27 20:55:30

سويسرا العنيدة تفجر مفاجأة اليورو وتقصي بطل العالم فرنسا

Date: 2021-06-28 21:46:41

التشيك تعطل الطواحين الهولندية وتلقي بها خارج اليورو

Date: 2021-06-27 17:54:57