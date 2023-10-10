يشارك فيها العراق بفريقين.. "طوفان الأقصى" يؤجل بطولة سلوية دولية لمدة شهر

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الثلاثاء، عن تأجيل بطولة "سوبر" غرب آسيا والخليج "وصل" بسبب الأحداث الجارية في غزة واسرائيل.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي لوكالة شفق نيوز، إن المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي في قارة آسيا قرر تأجيل انطلاق البطولة لمدة شهر واحد وذلك بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها فلسطين والمنطقة.

وأضاف أن البطولة كان مقرر انطلاقها في السادس عشر من الشهر الجاري بمشاركة ناديين من العراق هما النفط والشرطة.

وأشار إلى أن مباراة النفط كان مقرر إقامتها في سوريا أمام فريق أهلي حلب السوري يوم 16 من الشهر الجاري، بينما تقام مباراة الشرطة والنادي الفلسطيني يوم 26 من الشهر الجاري في العاصمة بغداد.

وأوضح العميدي أن البطولة تقام بأسلوب الذهاب والإياب بمشاركة أندية أبطال غرب آسيا والخليج للموسم 2022-2023.

يذكر أن فريق نادي النفط هو بطل الدوري العراقي لكرة السلة، وفريق الشرطة الوصيف للموسم الماضي، واللذان رشحا لتمثيل العراق في المنافسات المذكورة.