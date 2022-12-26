يسلم بمراسم.. موعد وصول كاس الخليج إلى البصرة

شفق نيوز/ كشف رئيس اتحاد كرة القدم فرع البصرة، يوم الاثنين، عن موعد وصول كأس خليجي 25 إلى المحافظة التي تستضيف ملاعبها البطولة في السادس من الشهر المقبل.

وقال بدر ناصر البدر لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد الخليجي لكرة القدم أكد بأنه سيبعث كاس الخليج الى البصرة قبل أسبوع من انطلاق بطولة خليجي 25، مشيرا إلى أن التسليم والاستلام سيكون في مراسم رسمية بحضور كافة الأطراف المعنية.

وأوضح البدر، أن كأس الخليج حالياً بحوزة منتخب البحرين، الذي توج بلقب كأس الخليج العربي الأخير في خليجي 24 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته عقب تغلبه على نظيره السعودي 1-0 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بالدوحة.

وتقام بطولة الخليج لكرة القدم كل عامين في الدول العربية في الخليج، إذ أقيمت أول بطولة في عام 1970م في مملكة البحرين وأحرز لقبها الكويت.