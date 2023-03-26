يسبق المباراة حفل فني.. المنتخب العراقي بالطقم الأبيض في مواجهة نظيره الروسي

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، نظيره الروسي في مباراة ودية استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة التي تنتظره.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تم عقد المؤتمر الفني لمباراة منتخبي العراق وروسيا، صباح اليوم، ومثل الجانب العراقي المدير الإداري للمنتخب مهدي كريم، ومدير التجهيزات حقي إسماعيل، والمنسق الإعلامي محمد عماد.

وتقرر في المؤتمر أن يرتدي المنتخب العراقي الطقمَ الأبيض الكامل والحراس بالطقم السماوي، بينما يرتدي المنتخب الروسي الطقم الأحمر الكامل والحراس الطقم الأسود، بينما يرتدي الطاقم التحكيمي الزي الأصفر.

وعلى صعيد متصل، يسبق المباراة عرض غنائي من قبل مغني الأوبرا VASILY GERELLO تصاحبه بعض العروض الفنية الراقصة، وقد تم بيع ما يقارب 25 ألف تذكرة لغاية لحظة عقد المؤتمر الفني للمباراة.

يذكر أن مواجهة اليوم بين العراق وروسيا ستقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد وسانت بطرسبيرغ، ويحتضنها ملعب Gazprom Arena المغلق الذي كان من بين الملاعب التي خصصت في مونديال روسيا 2018 بسعة 68 ألف متفرج، ويعرف أيضاً باسم زينيت أرينا أو كريستوفسكي، وسوف تنقل قناة Match tv الروسيّة المباراة، وعلى الهواء مباشرةً.