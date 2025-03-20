إيران يفوز على الإمارات بثنائية نظيفة ويقترب من التأهل لكأس العالم

شفق نيوز/ حقق منتخب إيران فوزاً مهماً على حساب منافسه الإمارات، مساء الخميس، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء الهدف الأول عن طريق رأسية سردار أزمون في الدقيقة 45 + 27 بعد عرضية رائعة من سامان قدوس، بينما سجل محمد محبي الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وبهذا الفوز احتل منتخب إيران صدارة ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد منتخب الإمارات في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.